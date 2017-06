Senat sprzeciwia się polityce Białego Domu wobec Rosji. Miażdżącą liczbą głosów domaga się nowych sankcji

Ustawa nakłada amerykańskie sankcje na „jakiekolwiek osoby powiązane z wrogimi cyberatakami i inną działalnością w tej dziedzinie, sprzedażą broni dla Syrii, oskarżone o łamanie praw człowieka i korupcję, związane z rosyjskim wywiadem bądź ministerstwem obrony”. Przewiduje zaostrzenie istniejących już sankcji w rosyjskim górnictwie, hutnictwie, kolei, żegludze i energetyce.

Projekt przyjęty w czwartek przez Senat zakłada ponadto ukaranie sankcjami Iranu. Jako powody takiego kroku podano produkcję rakiet balistycznych, poparcie dla międzynarodowego terroryzmu, dostawy broni dla wrogich USA reżimów oraz łamanie praw człowieka.

Senacka ustawa jest najpoważniejszym dotąd wyrazem sprzeciwu Kongresu wobec braku zdecydowanej polityki Białego Domu wobec Kremla. Biały Dom nie informuje, czy Donald Trump zawetuje ustawę, jednak nie ulega wątpliwości, że jeżeli zostanie ona przyjęta w niezmienionej formie przez Izbę Reprezentantów i podpisana przez prezydenta, może to utrudnić stosunki USA z europejskimi sojusznikami. Amerykańskie sankcje obejmą bowiem m.in. niemieckie i austriackie firmy, które obecnie współpracują z Rosją.

W środę sekretarz stanu USA Rex Tillerson występując podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów pytany był o przyszłość sankcji. Zaznaczył, że nie chciałby robić niczego, co zamknęłoby sieć porozumienia z Moskwą. – Pracujemy z Rosją przede wszystkim na wybranych kilku obszarach, by sprawdzić, czy istnieją podstawy do odbudowania jakiegoś rodzaju roboczych relacji z rządem Rosji, które byłyby dla nas korzystne – dodał.