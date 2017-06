Trump znów aktywny na Twitterze: Siedem miesięcy śledztwa i nic na mnie nie macie

„Fake News Media nienawidzą, kiedy używam mojej najpotężniejszej broni - Social Media. Śledzi mnie już ponad 100 milionów ludzi! Mogę obejść media dookoła” – cieszył się Donald Trump 16 czerwca. Korzystając z bezpośredniego dostępu do rzesz Amerykanów prezydent postanowił poinformować ich o dobrej sytuacji gospodarczej. „Pomimo oszukańczego polowania na czarownice w USA, gospodarka i miejsca pracy mają się świetnie. Biurokracja maleje, a miejsca pracy i entuzjazm rosną!” – przekonywał w kolejnym twittcie, do którego nie dołączył jednak żadnych danych na potwierdzenie swoich słów.

Korzystając z przypływu weny prezydent USA zwrócił się też do prokuratora specjalnego Roberta Muellera, prowadzącego śledztwo w sprawie rzekomych powiązań Trumpa z rosyjskimi służbami. „Siedem miesięcy dochodzeń i przesłuchań, a dowodów na moje domniemane układy z Rosjanami wciąż brak. Jak mi przykro!” – kpił. Do maja tego roku śledztwem w sprawie „rosyjskich kontaktów” ludzi z otoczenia prezydenta USA kierował były już dyrektor FBI James Comey. Po tym jak Trump usunął go z urzędu, Comey zeznawał, że był namawiany przez prezydenta do porzucenia śledztwa.