Amerykański niszczyciel zderzył się ze statkiem handlowym. Siedmiu marynarzy zaginęło

Z informacji amerykańskiej marynarki wojennej wynika, że około godziny 2:30 w odległości blisko 56 mil morskich od japońskiego miasta Yokosuka, należący do Stanów Zjednoczonych niszczyciel zderzył się z filipińskim statkiem handlowym. Niszczyciel został uderzony przez należący do koncernu NYK Line ACX Crystal w burtę ponad linią zanurzenia. Na miejscu zdarzenia pracują obecnie japońskie jednostki ratunkowe oraz patrole straży przybrzeżnej m.in. Kano oraz Izunami.

Służby ratunkowe poszukują aktualnie siedmiu amerykańskich marynarzy, których uznaje się za zaginionych. Ponadto, z informacji „Guardiana” wynika, że trzech innych członków załogi USS Fitzgerald zostało rannych. Jeden mężczyzna miał zostać przetransportowany helikopterem do szpitala.

Dowódca statku admirał Scott Swift zapewnił, że pozostali członkowie załogi czują się dobrze. Amerykanin podziękował stronie japońskiej za pomoc i podkreślił, że obecnie dla załogi USS Fitzgerald najważniejsza kwestia to bezpieczne dopłynięcie do portu oraz odnalezienie zaginionych marynarzy. Skala zniszczeń nie została jeszcze oszacowana, jednak z medialnych doniesień wynika, że USS Fitzgerald został zalany, jednak niszczyciel może dopłynąć do najbliższego portu. Na chwilę obceną nie wiadomo w jakich okolicznościach doszło do zderzenia obiektów. Dotychczas udało się jedynie ustalić, że ACX Crystal płynął do portu w Tokio.