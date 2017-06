Demonstracja zwolenników przyjmowania uchodźców. „Otworzyć granice!”

Demonstranci domagali się, by rząd natychmiast podjął się realizacji zobowiązania, które dotyczy przyjęcia ponad 17 tys. uchodźców w ramach europejskiego planu relokacji. „Al-Dżazira” informuje, że w czasie manifestacji w stolicy Hiszpanii ludzie skandowali hasła popierające uchodźców, np. „Żaden człowiek nie jest nielegalny”, „Chcemy ich przyjąć teraz” czy „Nigdy więcej barier”. Mieli ze sobą również transparenty z napisami: „Otworzyć granice” i „Dość wymówek, nigdy więcej barier”. Protest, który odbył się w sobotę w Madrycie zorganizowały m.in. dziesiątki organizacji pozarządowych. Zgromadzenie miało miejsce zaledwie kilka dni przed Światowym Dniem Uchodźcy, który obchodzony jest 20 czerwca. Według organizatorów w demonstracji wzięło udział około 8 tys. osób.





Unijny plan relokacji uchodźców, jak na razie nie przynosi oczekiwanych efektów. Projekt zakłada przyjęcie przez państwa członkowskie UE 160 tysięcy uchodźców w ramach planu solidarnościowego wdrożonego w 2015 roku. Do początku czerwca 2017 r. planem relokacji objęto mniej niż 20 tys. uchodźców. Hiszpania zobowiązała się do przyjęcia ponad 17 tys. osób. Według Amnesty International, kraj z Półwyspu Iberyjskiego przyjął do tej pory nieco ponad 1300 uchodźców.

Większość Polaków nie chce na relokacji uchodźców

„Rzeczpospolita” w ostatnim czasie opublikowała sondaż, z którego wynika, że większość Polaków nie chce przyjmować uchodźców. Ponad 50 proc. badanych byłoby też skłonnych wziąć udział w referendum, w którym postawiono by ten problem. Z taką propozycją na 2019 rok wyszedł prezydent Andrzej Duda.