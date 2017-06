Putin nie boi się sankcji ze strony USA. „Nie postawią nas w ślepym zaułku”

Senat Stanów Zjednoczonych miażdżącą większością głosów przyjął ustawę przewidującą nowe sankcje wobec Rosji. Głos „za” oddało aż 98 senatorów. – To będzie komplikowało stosunki rosyjsko-amerykańskie. Myślę, że to szkodliwe – powiedział Władimir Putin. Prezydent Rosji oznajmił również, że jest za wcześnie, aby mówić o działaniach odwetowych. – Dopiero okaże się, do czego nas to doprowadzi –stwierdził.





Putin ocenił również, że bez względu na to, jakie decyzje podejmą Stany Zjednoczone, sankcje nie zaprowadzą Rosji w „ślepy zaułek”. Kilka dni temu sekretarz stanu USA Rex Tillerson powiedział, że relacje Stanów Zjednoczonych z Rosją są na „historycznie najniższym poziomie”. – Pracujemy na kilku obszarach, które wciąż pozostają otwarte, nie chcemy ich zamykać wprowadzając coś nowego. Chcemy przywrócić, czy też odbudować, coś w rodzaju roboczych relacji z Rosją, to byłoby korzystne dla USA – powiedział Tillerson.





Z informacji opublikowanych przez Politico wynika, że Biały Dom chce przekonać republikańskich kongresmenów do złagodzenia projektu nowych sankcji przeciwko Rosji.