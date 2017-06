Przejmujący telefon Włoszki uwięzionej w płonącym Grenfell Tower. „Mam całe życie przed sobą, to nie fair”

27-letnia Gloria Trevisan oraz jej partner Marco Gottardi przeprowadzili się do Londynu zaledwie kilka miesięcy wcześniej.

Wcześniej ukończyli studia na kierunku architektura i planowali założyć własną firmę. Powodem ich przeprowadzki była przede wszystkim kariera, która w Anglii u obojga zaczęła nabierać tempa. Para była zachwycona mieszkaniem w Grenfell Tower ze względu na roztaczający się z okna widok na panoramę Londynu. Kiedy w budynku wybuchł pożar, 27-latka zadzwoniła do swoich rodziców, aby się z nimi pożegnać. Kobieta tłumaczyła rodzicom, że oboje z partnerem są uwięzieni w budynku i nie mogą z niego wyjść.

– Jest mi tak przykro, że już nigdy was nie przytulę. Mam całe życie przed sobą, to nie fair. Nie chcę umierać. Kocham was ardzo i dziękuję za wszystko co dla mnie zrobiłaś –powiedziała Gloria do swojej mamy podczas ostatniej rozmowy telefonicznej. Zapis rozmowy przekazał prasie prawnik rodziny, Maria Cristina Sandri. Brytyjskie służby poinformowały, że zarówno Gloria, jak i jej partner Marco zginęli w wyniku pożaru budynku.

Pożar wieżowca w Londynie

Pożar w Grenfell Tower, budynku mieszkalnym w dzielnicy Kensington wybuchł w nocy z 13 na 14 czerwca. W akcji gaśniczej brało udział ponad czterdzieści zastępów straży pożarnej. Wciąż rośnie bilans ofiar tragedii. Stuart Cundy, szef metropolitalnej policji w Londynie poinformował, że 58 osób, które uznano za zaginione po tragicznym pożarze Grenfell Tower w Londynie prawdopodobnie nie żyje. Cundy dodał, że liczba zaginionych może się zmienić. Wcześniej służby potwierdziły śmierć 30 osób.

Brytyjskie służby kolejny dzień walczą ze skutkami tragicznego pożaru, który wybuchł w nocy z wtorku na środę w wieżowcu Grenfell Tower w zachodnim Londynie. W piątek policja poinformowała, że zidentyfikowanie wszystkich ofiar może okazać się niemożliwe. Od czwartku służby mówią, że w zgliszczach szukają już jedynie ciał.