Rosja zawiesza porozumienie z USA w sprawie Syrii

Syryjska armia poinformowała, że w niedzielę 18 czerwca amerykański myśliwiec zestrzelił syryjski samolot w pobliżu prowincji Ar-Rakka. Według „The Independent” maszyna ta wykonywała misję bojową przeciwko dżihadystom z tzw. Państwa Islamskiego. Rosja oskarżyła USA o nieskorzystanie z kanałów komunikacyjnych, które mogły pozwolić na uniknęcie incydentu. Waszyngton wyjaśniał, że samolot spadł w pobliżu sił zbrojnych USA, jednak Syria nie wierzy w te tłumaczenia.

Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow zaznaczył, że Stany Zjednoczone zgodnie z zawartym porozumieniem powinny szanować integralność terytorialną Syrii i nie podejmować działań, które w nią uderzają. Zastępca Ławrowa, Siergiej Riabkow zaznaczył, że zestrzelenie przez amerykański myśliwiec syryjskiego samolotu bojowego to przejaw agresji, który mógł być zakwalifikowany jako pomoc dla terrorystów.

Zastrzeżenia do działań Amerykanów ma również rosyjskie Ministerstwo Obrony Narodowej, które poinformowało o zawieszeniu porozumienia dotyczącego unikania incydentów w przestrzeni powietrznej Syrii. Ponadto, wszystkie samoloty należące do państw wchodzących w skład koalicji międzynarodowej do walki z tzw. Państwem Islamskim, które zostaną zaobserwowane na zachód od rzeki Eufrat, będą śledzone przez rosyjskiej systemy SAM.

Rosja tłumaczy swoje działania koniecznością sprzeciwienia się USA, które w ich opinii pod pozorem walki z terroryzmem próbują zwalczać siły innych państw. Według Rosji tego typu akcje stanowią naruszenie prawa międzynarodowego.