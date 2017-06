Korwin-Mikke: To telewizja winna jest fali terroryzmu. Zamachy powinna przemilczeć

Lider partii wolność i słynący z głoszenia niepopularnych poglądów Janusz Korwin-Mikke słusznie zauważył, że terrorystom zależy na rozgłosie, dlatego media nie powinny pokazywać efektów ich zbrodniczej działalności. Nie zdradził niestety jak jego teorię zastosować w praktyce, kiedy filmy i zdjęcia z miejsc zamachów krążą w mediach społecznościowych na długo przed tym, zanim telewizja zmontuje swój materiał.

– Oskarżam tutaj telewizję, że to ona jest po części odpowiedzialna za tę falę terroryzmu – oświadczył Janusz Korwin-Mikke, odnosząc się do nocnego zamachu w Londynie, w którym zginęła jedna osoba, a dziesięć innych zostało rannych. – Do dobrych obyczajów telewizji należy niepokazywanie samobójców, niepokazywanie śmierci narkomanów, bo uważa się, że to rozpowszechnia narkomanię i samobójstwa – powiedział Korwin-Mikke. – Pokazywanie terroryzmu jest właśnie rozpropagowywaniem terroryzmu, tak jak pokazywanie zboczeń byłoby rozpropagowywaniem zboczeń – podkreślił. – Powinniśmy to przemilczać, bo to, czego chcą terroryści, to rozgłos – zwrócił uwagę.

Korzystając z możliwości polityk ocenił też wezwanie Vaclava Klausa do opuszczenia Unii Europejskiej przez Czechy. – Pan Vaclav Klaus teraz mówi, że to był błąd i że trzeba szykować Czechy do Czexitu. Pytanie, czy tego samego nie powinien powiedzieć Jarosław Kaczyński, który wtedy wciągał nas do Unii, a teraz widać wyraźnie, że zaczyna mieć wątpliwości – powiedział Korwin-Mikke.