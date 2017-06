47-latek, ojciec czwórki dzieci. Ujawniono tożsamość zamachowca z Finsbury Park

Jak donosi „The Independent”, sprawcą jest 47-letni Darren Osborne. Mężczyzna został aresztowany na miejscu zdarzenia pod zarzutem usiłowania zabójstwa. Brytyjskie media podają, że mężczyzna mieszkał w Cardiff, jest ojcem czwórki dzieci. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, sprawca działał sam, nie był wcześniej znany służbom.

Z oficjalnego oświadczenia służb ratunkowych wiadomo, że pierwszy telefon o zdarzeniu otrzymały one 15 minut po północy z 18 na 19 czerwca. Kilka minut wcześniej rozpędzony samochód wjechał w tłum muzułmanów, którzy wychodzili z wieczornej modlitwy w meczecie przy Seven Sisters Road w Finsbury Park. W wyniku ataku 1 osoba zginęła, a 8 zostało rannych.

Premier potępia

Tuż po poniedziałkowym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego COBRA premier Theresa May wygłosiła przemówienie, w którym jednoznacznie potępiła akt terroru, do którego doszło w Finsbury Park. W opinii szefowej brytyjskiego rządu, „bez względu na pochodzenie, u podstaw więzów musi leżeć przekonanie o wspólnych wartościach i prawie do wyznawania wybranej przez siebie religii” Według Theresy May „zdarzenia z Finsbury Park to przykład ewidentnego niszczenia podstaw wspólnych wartości”. – Terroryzm i nienawiść mają wiele form. Po raz kolejny zamach wymierzony był w niewinnych ludzi. Tym razem byli to muzułmanie, świętujący swój święty miesiąc ramadan – wyjaśniła Theresa May.