Zwolniony z więzienia w Korei Północnej Amerykanin nie żyje

O śmierci Otto Warmbiera poinformowała rodzina amerykańskiego studenta. Chlopak zmarł w szpitalu w Ohiu, gdzie trafł po tym jak w stanie śpiączki został "zwolniony" z niewoli w Korei Północnej.

Badania w USA

Otto Warmbier z Korei Północnej do Stanów Zjednoczonych Ameryki został przetransportowany specjalnym samolotem medycznym 13 czerwca. Od razu trafił do szpitala w Ohio, gdzie wykazano, że ma on poważnie uszkodzony system neurologiczny. Władze Korei Północnej po ujawnieniu problemów ze zdrowiem sakzańca tłumaczyły, że mężczyzna połknął tabletkę nasenną oraz zatruł się jadem kiełbasianym w wyniku czego zachorował na botulizm i zapadł w śpiączkę. Pjongjang podkreślał, że mężczyzna z powodów humanitarnych został zwolniony z więzienia.

Tłumaczenia północnokoreańskiego reżimu nie przekonują rodziny studenta. Ojciec 22-latka stwierdził, że jego syn zapadł w śpiączkę już dzień po usłyszeniu wyroku w marcu 2016 roku. Mimo tego, prawda o jego stanie zdrowia trzymana była w tajemnicy, a rodzice dowiedzieli się o całej sprawie dopiero 13 czerwca.

Zatrzymanie Warmbiera

Otto Warmbier został zatrzymany przez służby bezpieczeństwa Korei Północnej w styczniu 2016 roku na lotnisku w Pjongjangu, gdy zamierzał udać się w podróż powrotną do USA. Został oskarżony o dokonanie „wrogiego aktu przeciw państwu”, które polegać miało na próbie kradzieży banneru z politycznymi hasłami. Równocześnie chłopak usłyszał zarzut prznależności do tajnej organizacji kierowanej przez CIA. Został skazany na 15 lat ciężkich robót. Władze Pjongjangu zgodziły się na uwolnienie mężczyzny i przetransportowani go na terytorium USA po kilkunastu miesiącach zabiegów dyplomatycznych oraz interwencji Szwedów.