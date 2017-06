Prawnik Trumpa tłumaczy jego słowa i zaznacza: Prezydent nie jest objęty śledztwem

Jay Sekulow podkreślił w rozmowie z CNN, że kiedy Donald Trump pisał o tym, że „jest objęty śledztwem”, miał na myśli artykuł dziennika „Washington Post” o rozszerzeniu dochodzenia o zarzuty utrudniania przez prezydenta pracy wymiaru sprawiedliwości ws. dotyczącej kontaktów ludzi z jego otoczenia z Rosjanami. Przypomnijmy, Trump napisał na Twitterze: „Jestem objęty śledztwem za zwolnienie dyrektora FBI przez dyrektora FBI, który wcześniej powiedział mi, abym to zrobił. Istne polowanie na czarownice!” . – To była odpowiedź na artykuł, który pojawił się "The Washington Post", w którym pięć anonimowych źródeł wypowiadało się na ten temat – tłumaczył w CNN Jay Sekulow. Adwokat prezydenta Stanów Zjednoczonych wielokrotnie podczas wywiadu podkreślał, że Trump nie jest objęty dochodzeniem.

Notatka ze spotkania i zwolnienie Comeya

Pod koniec maja dziennik „New York Times” poinformował, że w lutym prezydent Donald Trump poprosił ówczesnego szefa FBI Jamesa Comeya o zamknięcie śledztwa w sprawie kontaktów swojego byłego doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Michaela Flynna z przedstawicielami Rosji.

„James Comey stworzył notatkę, aby udokumentować to, co postrzegał, jako nietaktowne starania prezydenta, mające wpływ na wciąż trwające śledztwo” – pisał dziennik i dodał, że notatki tego typu są w chwili obecnej rozpatrywane w sądzie, jako wiarygodne dowody rozmów. Comey notatką podzielił się ze współpracownikami i urzędnikami z FBI. Dziennikarze „New York Timesa” zaznaczyli, że sami nie byli w posiadaniu notatki, jednak odczytał im jej treść jeden ze współpracowników Comeya. „Mam nadzieję, że widzisz już jasno, że należy dać sobie z tym spokój, żeby dać sobie też spokój z Flynnem” – miał powiedzieć Trump. „On jest dobrym facetem. Mam nadzieję, że dasz sobie z tym spokój” – dodał. Zgodnie z notatką Trump miał także zapewniać Comeya, że Flynn „nie zrobił niczego złego”. Comey nie odniósł się do śledztwa, a prezydentowi USA odpowiedział, że „rzeczywiście Flynn jest dobrym facetem”.

Przypomnijmy, 9 maja prezydent Donald Trump niespodziewanie odwołał Jamesa Comeya ze stanowiska dyrektora FBI.„Dziś prezydent Donald J. Trump poinformował dyrektora FBI Jamesa Comeya, że został on usunięty ze stanowiska. Prezydenta działał na podstawie jasnych rekomendacji pochodzących od zastępcy prokuratora generalnego Roda Rosensteina oraz prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych Jeffa Sessionsa” – podano wówczas w komunikacie.