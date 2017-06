Kontrowersyjny pomysł europosłanki ws. uchodźców. „Przesiedlmy całe syryjskie wioski do Europy Wschodniej”

Wiceprzewodnicząca frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim tłumaczyła w rozmowie z dziennikiem „Neuen Osnarbruecker Zeitung”, że problem kryzysu migracyjnego powinien zostać jak najszybciej rozwiązany. W opinii niemieckiej polityk odmowa przez niektóre państwa członkowskie przyjęcia uchodźców w ramach rozdzielnika zaproponowanego przez Komisję Europejską stanowi naruszenie unijnego prawa oraz zaprzeczenie wspólnotowych wolności.

Ska Keller stwierdziła, że problemem jest również to, że migranci mogą nie chcieć mieszkać w krajach takich jak Polska czy Czechy, gdzie będą się czuli osamotnieni. Eurodeputowana zwróciła uwagę na fakt, iż w krajach tych mniejszość muzułmańska praktycznie nie występuje. Polityk Zielonych zaproponowała własne rozwiązanie tego problemu. W opinii Keller, jeśli uchodźcy nie chcą mieszkać w Europie Wschodniej, ponieważ nie ma tam ich rodaków, wówczas przykładowo na Łotwę lub do innych krajów Europy Wschodniej można by przesiedlić całe syryjskie wioski. Według niemieckiej polityk dzięki temu integracja i asymilacja przybyszów z Bliskiego wschodu stanie się znacznie łatwiejsza.

Zdaniem posłanki do Parlamentu Europejskiego jest to kompromisowe rozwiązane, z którego wszyscy będą zadowoleni. Jednocześnie w rozmowie z niemieckim dziennikiem polityk przyznała, że jest zwolenniczką utworzenia wspólnej unijnej polityki azylowej, której zasady obowiązywałyby wszystkie państwa członkowskie. – Głównym problemem Unii Europejskiej jest obecnie brak solidarności między państwami członkowskimi. Potrzebujemy wspólnego systemu, dzięki któremu w przyszłości unikniemy problemów takich jak obecnie, kiedy to kraje należące do Grupy Wyszehradzkiej odmawiają solidarnego przyjęcie migrantów – podkreśliła.