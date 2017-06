To nie spodoba się radykałom. Wielki imam podważa zasadę stosowaną przez miliony muzułmanek

– Noszenie nikabu nie jest obowiązkiem. Nikab nie został opisany w Sunnie (opowieściach o życiu Mahometa, które zawierają wskazówki dotyczące zasad postępowania muzułmanów i stanowią element „uzupełniający” Koran – red.). Nie oznacza to, że jest on zakazany. Jest dozwolony, ale należy on do akcesoriów kobiecych, takich jak torebka, które możemy nakładać lub nosić przy sobie – powiedział Ahmed Taib d’Al-Azhar, wielki imam meczetu Al-Azhar.

Duchowny dodał, że noszenie nikabu stanie się obowiązkowe, gdy zażąda tego przełożony w miejscu pracy, choć nie może stać się tak w szkole czy instytucjach służby zdrowia.

Co z hidżabem?

Wielki imam meczetu Al-Azhar skomentował także noszenie przez muzułmanki hidżabu lub innych okryć włosów. – Nie ma zgody (wśród duchownych islamskich - red.) co do obowiązku noszenia hidżabu, który służy zakrywaniu włosów. Jednakże kobiety, które go nie noszą, nie staja się niewiernymi. One popełniają jedynie niewielki grzech, który jest mniej znaczący niż grzech kłamstwa – wskazał.

„Najbardziej renomowana instytucja oświaty islamu”

Meczet Al-Azhar jest równocześnie jednym z trzech najstarszych i nieprzerwanie działających uniwersytetów teologicznych w świecie islamu. Został on założony w drugiej połowie X wieku (budowa została rozpoczęta w 970 roku naszej ery – red.) jako medresa. Równocześnie jest on nazywany „najbardziej renomowaną instytucją oświaty islamu sunnickiego”. Najstarszą tego typu uczelnią jest Uniwersytet Zitouna w Tunisie (założony w 737 roku naszej ery – red.) oraz Uniwersytet Al-Karaouine w marokańskim Fezie (859 rok naszej ery – red.).

Nikab, hidżab, ale nie tylko. Rodzaje muzułmańskich okryć dla kobiet

W tradycjach państw islamu wyróżnić można kilka nakryć, które tradycyjnie noszone są przez kobiety, a co do których nie ma zgody wśród muzułmańskich teologów, jak pokazuje przykład słów Ahmeda Taiba d’Al-Azhara. Za najbardziej podstawowy uznać należy hidżab, który zasłania jedynie włosy i kark, a czasem także uszy (jego wariacją w południowo-wschodniej Azji jest szal zwany dupatta, który niekoniecznie zasłania włosy, choć muzułmanki wiążą go w taki sposób – red.). Podczas pielgrzymki do Mekki muzułmanki nakładają najczęściej chimar, czyli rodzaj „kurtki”, która okrywa głowę i ramiona, a kończy się w okolicy talii. Jego uzupełnieniem jest długa do ziemi spódnica.

Konserwatywne szyitki z Iranu lub kobiety żyjące w konserwatywnych rodzinach w tym kraju, noszą czador, czyli długi płaszcz owijany wokół ciała. Zasłania on także głowę, ale w taki sposób, że cała twarz pozostaje widoczna. Z kolei nikabem określana jest czarna, długa szata zasłaniającą całą figurę oraz – w znacznej części – także twarz. Widoczne zostają najczęściej jedynie oczy. Rozwinięciem tej formy ubioru, noszonej przez przedstawicielki części państw arabskich, jest afgańska burka. To najczęściej niebieskiego koloru płachta okrywająca całą postać, łącznie z twarzą, która na wysokości oczu ma wszytą siatkę, by umożliwić widzenie.

Część kobiet, zwłaszcza w Arabii Saudyjskiej, decyduje się na noszenie abai – długiego, czarnego i szerokiego płaszcza wyrabianego z wielbłądziej skóry. Nakładany jest on na ubranie i pierwotnie noszony był przez mężczyzn. Kobiety, w rozumieniu konserwatystów, powinny nakładać do niego okrycia głowy, które często wszywane są już przez producentów.