Nielegalnie przekroczyli rosyjską granicę, bo chcieli napić się piwa. Zostali zatrzymani

Czterech obywateli Wielkiej Brytanii wybrało się w podróż do Finlandii, aby wziąć udział w biegu na orientację. Po zakończonej rywalizacji mężczyźni postanowili świętować swój sukces. W trakcie drogi powrotnej w kierunku miejscowości Joensuu położonej we wschodniej części Finlandii zatrzymali samochód przy granicy i nielegalnie przeszli na stronę rosyjską. Spragnieni mężczyźni udali się do pobliskiego sklepu, gdzie kupili kilka puszek piwa. Po spożyciu alkoholu kierowali się w stronę auta. Tam zostali zatrzymani przez patrol pograniczników.

Timo Hakkinen z fińskiej straży granicznej tłumaczył, że Brytyjczycy byli po stronie rosyjskiej około 15 minut. Mimo tego, będą musieli ponieść konsekwencję swojego czynu. W trakcie przesłuchania Brytyjczycy przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy, jednak tłumaczyli, że czuli ogromną pokusę, aby przez chwilę znaleźć się w Rosji, a ponadto mieli ochotę napić się piwa, aby uczcić swój sukces w biegu. Mężczyznom pozwolono wrócić do kraju, jednak nie ominą ich konsekwencje nielegalnego przekroczenia granicy. Jak podaje „The Guardian”, najprawdopodobniej wobec Brytyjczyków zostanie zasądzona kara grzywny.