Noże i maczety poszły w ruch. Starcia z policją w Londynie

W Londynie w nocy doszło do kolejnych zajść. Tym razem uzbrojony w noże i maczety tłum starł się z policją w dzielnicy Stamford Hill. Media informują o "młodzieży, która uczestniczyła w nielegalnej imprezie". w niektórych tweetach przewija się wątek muzułmański, zaś sama dzielnica uchodzi za żydowską. Młodzież uzbrojona w noże i maczety starła się z policją w Londynie po nielegalnej imprezie Londyn, Wielka Brytania. Podczas nielegalnej imprezy zorganizowanej w jednej z dzielnic Londynu doszło do bójki pomiędzy uczestnikami, która później przerodziła się w starcia z policją. Zdaniem świadków młodzież miała być uzbrojona w noże i maczety. Funkcjonariuszom udało się rozproszyć tłum po około dwóch godzinach. Jak poinformowano w wyniku starć zniszczony został co najmniej jeden samochód.