Zaskakująca zmiana na szczytach władzy w Arabii Saudyjskiej

To nie jedyny awans księcia Salmana. 31-latek został także pierwszym wiceszefem rządu. W królewskim dekrecie zaznaczono, że zachował również tekę ministra obrony. Telewizja Al-Arabija informowała, że o zmianach na szczytach władzy zadecydowała tzw. Rada Wierności. Instytucja ta zostaa powołana w 2006 roku po to, aby ewentualna sukcesja przebiegała sprawnie i bez problemów.

Książę Muhammad ibn Salman as-Saud wsławił się tym, że jako minister obrony nadzorował również wojskową kampanię przeciwko arabskim buntownikom z Houthi w Jemenie, która doprowadziła do śmierci tysięcy cywilów od 2015 roku. Media zwracają uwagę na jego błyskawiczną karierę, którą rozpoczął w 2015 roku, kiedy to jego ojciec zasiadł na saudyjskim tronie. To właśnie Salman nadzorował także państwowe przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem ropy. To właśnie jemu powierzono również przperowadzenie reform gospodarczych.

Dotychczasowy pierwszy wicepremier, który odpowiadał m.in. za walkę z terroryzmem został odwołany ze wszystkich zajmowanych stanowisk. Jak podaje „New York Times” książę Najif był powszechnie szanowany za skuteczne rozbicie lokalnej siatki Al-Kaidy.