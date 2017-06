Donbas: Kijów i separatyści uzgodnili rozejm na czas żniw

Darka Olifer, rzecznik Leonida Kuczmy, byłego prezydenta Ukrainy, który jest specjalnym wysłannikiem rządu w Kijowie do rozmów z prorosyjskimi separatystami w Donbasie, poinformowała, że zdołano osiągnąć porozumienie w sprawie zawieszenia broni. Zawieszenie broni ma obowiązywać od 24 czerwca i pozwolić mieszkańcom wschodniej Ukrainy przeprowadzić żniwa.

Równocześnie Darka Olifer wskazała, że kwestie bezpieczeństwa są punktem spornym, który blokuje wprowadzenia porozumień z Mińska. Kijów domaga się przede wszystkim, by Moskwa wycofała swoje siły z suwerennego terytorium Ukrainy wciąż kontrolowanego przez separatystów. Kolejnym żądaniem, zgodnym z protokołem z Mińska, jest dopuszczenie misji OBWE do swobodnego wykonywania działań. Rzeczniczka Leonida Kuczmy wyraziła także oburzenie ostrzałem misji obserwacyjnej OBWE przez rebeliantów, co miało miejsce 20 czerwca bieżącego roku.

W konflikcie o Donbas, który rozpoczął się 2014 roku życie straciło ponad 10 tysięcy osób. Od 2015 roku wszystkie strony kilkukrotnie uzgadniały rozejm, jednak za każdym razem był on łamany.