To polskie F-16 przechwyciły samolot z rosyjskim ministrem obrony. Jest nagranie

Para polskich myśliwców podczas patrolu krajów bałtyckich zareagowała na sygnał w sprawie rosyjskich maszyn, które leciały niepokojąco blisko granic państw NATO. Polskie F-16 poleciały nad Bałtyk, gdzie przechwyciły trzy cele: nieuzbrojony Tu-154 i dwa Su-27 uzbrojone w rakiety powietrze-powietrze. Ministerstwo Obrony Narodowej podkreśla, że przechwycenie wykonano zgodnie z procedurami NATO.

W środę komunikat w sprawie opublikowali Rosjanie. Podali, że na pokładzie tupolewa, lecącego do obwodu kaliningradzkiego miał być rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Z ich relacji wynika, że kiedy F-16 próbował zbliżyć się do tupolewa, udaremnił mu to Su-27, który wleciał między obie maszyny. Potem miał przechylić się na skrzydło, demonstrując swoje uzbrojenie. Po tym F-16 oddalił się.

Dziennikarze, którzy podróżowali z Szojgu, nakręcili film, na którym widać całą sytuację.