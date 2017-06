Oryginalny protest uczniów. Przyszli do szkoły w spódnicach

Zgodnie z postanowieniem dyrekcji szkoły w Exeter w Wielkiej Brytanii, chłopcom nie wolno przychodzić do szkoły w krótkich spodenkach. Zarządzenie dyrekcji obowiązuje również wtedy, gdy na dworze panuje upał. Jednocześnie uczennice szkoły mają prawo przychodzić do szkoły w spódniczkach. Zdaniem uczniów jest to przejaw dyskryminacji ze względu na płeć. Dlatego też grupa 30 chłopców postanowiła zaprotestować przeciwko niesprawiedliwości w bardzo oryginalny sposób.

Ponieważ uczniowie zgodnie ze szkolnym regulaminem nie mogli założyć krótkich spodenek, przyszli do szkoły...w spódnicach w biało-czarną kratkę. – Po pierwsze to jest przejaw dyskryminacji, a po drugie kiedy siedzę przez cały dzień w długich spodniach jest mi po prostu gorąco, nie mogę się skupić na nauce, bo mysślę tylko o tym, żeby wyjść ze szkoły – tłumaczył jeden z uczniów.

Tymczasem dyrektorka ISCA Academy w Exeter Aimee Mitchell podkreśla, że szorty nie stanowią elementu szkolnego mundurka, dlatego tez uczniowie nie mieli pozwolenia na ich noszenie. Dyrektor przyznała, że w ostatnich dniach temperatury powietrza były niesamowicie wysokie, jednak mimo tego, szkoła starała się zrobić wszystko, aby zapewnić uczniom komfort nauki. Nie wykluczyła jednak, że grono pedagogiczne rozważy zmianę szkolnego regulaminu, aby dopuścić możliwość noszenia przez chłopców krótkich spodenek.