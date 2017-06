Książę Edynburga opuścił szpital. Ominęło go ważne wydarzenie

Książę Filip przebywał w prywatnym szpitalu Króla Edwarda VII w centralnym Londynie, gdzie trafił w nocy z wtorku na środę. W komunikacie Pałacu Buckingham informowano, że książę został hospitalizowany prewencyjnie. 96-letni monarcha był ostatnio widziany publicznie w sobotę, kiedy to towarzyszył Elżbiecie II podczas uroczystości Trooping the Colour obchodzonej zwyczajowo jako urodziny królowej, choć te przypadają w rzeczywistości w innym terminie. We wtorek 20 czerwca był jeszcze na otwarciu wyścigów konnych w Ascot. Z powodu niedyspozycji książę Filip nie uczestniczył w mowie swojej żony otwierającej obrady parlamentu oraz w kolejnych dniach jeździeckiej i towarzyskiej imprezy.

Emerytura księcia Filipa

4 maja informowaliśmy, że książę Filip podjął decyzję o rezygnacji z wykonywania obowiązków publicznych. Była ona podyktowana wiekiem męża brytyjskiej królowej Elżbiety II. Książę Filip, który kończy w tym roku 96 lat, może się pochwalić najdłuższym w historii brytyjskiego imperium stażem małżeńskim u boku panującego władcy. Z racji wieku, mąż królowej Elżbiety podjął decyzję o rezygnacji z wykonywania obowiązków publicznych. Z informacji przekazanych przez pałac Buckingham wynika, że książę zakończy wykonywanie obowiązków we wrześniu. Do tego czasu będzie brał udział w zaplanowanych spotkaniach. W późniejszym terminie książę nie będzie przyjmował zaproszeń na wydarzenia publiczne.

W oficjalnym oświadczeniu podkreślono, że książę Filip ma pełne wsparcie królowej Elżbiety oraz całej brytyjskiej rodziny królewskiej. „W 2016 roku Filip brał udział w blisko 200 wydarzeniach, podczas których reprezentował rodzinę królewską. Myślę, że trochę już w swoim życiu zrobiłem. Teraz przyszła pora, abym trochę odpoczął. Chciałbym poświęcić więcej czasu moim bliskim i ponosić mniejszą odpowiedzialność za to, co dzieje się w kraju” – napisał książę. Również królowa Elżbieta jakiś czas temu przekazała część swoich służbowych obowiązków innym członkom królewskiej rodziny. Nadal pozostaje jednak najdłużej panującym monarchą w Wielkiej Brytanii.