Zamach na hotel w stolicy kraju. Wzięto zakładników. Nie żyje 19 osób

W środę 21 czerwca w stolicy położonej na wschodzie Afryki Somalii doszło do wyjątkowo krwawego ataku terrorystycznego. W zamachu na hotel w Mogadiszu zginęło co najmniej 19 osób. Napastnik staranował wejście do hotelu i zdetonował samochód pułapkę. Uzbrojeni terroryści wkroczyli także do restauracji i przez kilka godzin przetrzymywali tam 20 zakładników.

Lokalni dziennikarze podkreślają, że zaatakowany hotel położony w południowej części miasta to jedyny taki obiekt z czynną dyskoteką. Sugerują, że fakt ten mógł mieć znaczenie przy wyborze celu przez ekstremistów, którzy przeprowadzili zamach. Do ataku przyznała się powiązana z Al-Kaidą islamistyczna partyzantka Al-Szabab.

Al-Szabab

Somalijska radykalna islamistyczna organizacja militarna. Od 2012 roku formalnie komórka Al-Kaidy. Według dostępnych danych, ugrupowanie liczy ponad 14 tysięcy bojowników. Walczą oni w somalijskiej wojnie domowej o przejęcie władzy, wprowadzenie prawa szariatu i ustanowienie islamskiego kalifatu. Al-Szabab wpisane jest na listę grup terrorystycznych przez Australię, Kanadę, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone. Organizacja wzoruje się na taktyce walki terrorystycznej, którą reprezentowała Al-Kaida. Przeprowadza zamachy samobójcze na obiekty rządowe i popularne wśród cywilów miejsca publiczne (teatry, sale koncertowe, restauracje – red.).