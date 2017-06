Pjongjang przeprowadził test silnika rakietowego

Agencja Reutera zwraca uwagę, że kontynentalne Stany Zjednoczone znajdują się w odległości około 9 tysięcy kilometrów od Korei Północnej. Z kolei minimalny zasięg międzykontynentalnych rakiet balistycznych to około 5 500 kilometrów, a niektóre mogą nawet pokonać odległość 10 tysięcy kilometrów.

Jak tłumaczył jeden z przedstawicieli amerykańskiego wywiadu wojskowego, brak reakcji na rozwijanie przez Pjongjang programu nuklearnego oraz balistycznego sprawi, że Korea Północna będzie „na dobrej drodze” do zbudowania międzykontynentalnej rakiety balistycznej, która mogłaby przenieść głowicę nuklearną i dosięgnąć terytorium Stanów Zjednoczonych.

W środę szef sekretarz stanu USA Rex Tillerson zaapelował do Chin, aby wywarły presję gospodarczą i dyplomatyczną na Pjongjang. Przekonywał ponadto, że należy podjąć wszelkie kroki, by zablokować „przestępczą działalność”, która umożliwia Korei Północnej finansowanie programu broni nuklearnej.

Japonia i Korea Południowa grożą Pjongjangowi

W poniedziałek 26 maja Korea Północna przeprowadziła trzeci już w ciągu ostatnich 3 miesięcy test rakietowy. Tym razem pocisk krótkiego zasięgu wpadł do morza w odległości około 300 km od wybrzeża Japonii. Według raportu szefa połączonych sztabów Korei Południowej, rakietę wystrzelono o godzinie 5:39 czasu lokalnego z okolic Wonsan w prowincji Kangwon, we wschodniej części Półwyspu Koreańskiego. W 6 minut przebyła ona około 450 kilometrów. „Nasze siły zbrojne bacznie przyglądają się działaniom armii Korei Północnej i utrzymują gotowość do działania” – czytamy w komunikacie.