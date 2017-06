Ujawniono dramatyczne nagranie z radiowozu. „Mamo, nie krzycz, bo ciebie też zabiją”

Ujawnione przez śledczych nagranie dotyczy zdarzenia, do którego doszło w lipcu 2016 r. Na przedmieściach miasta Falcon Heights w amerykańskim stanie Minnesota. Policjanci zatrzymali do kontroli samochód, w którym nie działały światła stopu. Funkcjonariusz Jeronimo Yanez poprosił kierowcę o okazanie dokumentów. Philando Castile oznajmił wtedy, że ma przy sobie broń. Policjant trzy razy powtórzył czarnoskóremu mężczyźnie, aby nie wyciągał pistoletu, po czym oddał do niego siedem strzałów. Jeronimo Yanez niemal rok po tej tragedii został oczyszczony z zarzutu zabójstwa.

Agencja Reutera podała, że śledczy ujawnili niepublikowane do tej pory nagranie z kamery, która była umieszczona we wnętrzu radiowozu.

W policyjnym aucie zamknięto partnerkę zastrzelonego mężczyzny Diamond Reynolds wraz z córką. Kobieta była skuta kajdankami, obok niej znajdowała się 4-latka. Dziewczynka prosiła kobietę, aby nie krzyczała. Bała się, że policjanci mogą zastrzelić jej mamę. Nagranie zyskało ogromną popularność w sieci. Internauci po raz kolejny wyrazili oburzenie w związku z tragedią, do której doszło w ubiegłym roku. Po tym, jak Philando Castile został zastrzelony podczas rutynowej kontroli wybuchły protesty. Demonstranci wyrażali swój sprzeciw, który był spowodowany brutalnym działaniem funkcjonariusza.