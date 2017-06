Od dnia tragicznego pożaru poszukiwali mieszkanki Grenfell Tower. Okazało się, że była w szpitalu

Bliscy 32-latki, która mieszkała na 19 piętrze wieżowca w Londynie, spodziewali się najgorszego. Gdy w nocy z 13 na 14 czerwca wybuchł pożar, kobieta zadzwoniła do matki, by się z nią pożegnać – była przekonana, że nie przeżyje. – Nie mogę się wydostać – mówiła zrozpaczona kobieta. Później kontakt z nią się urwał.

W czwartek, niemal 10 dni od tragedii, w której – jak szacują służby – zginęło 79 osób, okazało się, że Fadumo Ahmed ocalała. Kobieta została znaleziona przez ekipę ratunkową nieprzytomna na 18 piętrze. Co więcej, w szpitalu dochodziła do siebie, otoczona troską bliskich nieświadomych tego, że plakaty z wizerunkiem 32-latki znajdują się wśród zdjęć innych poszukiwanych osób.

Galeria:

Wnętrza Grenfell Tower po pożarze

„The Telegraph” cytuje słowa matki kobiety, którą zaskoczyło to, że jej córkę uznawano za zaginioną. – W ostatnim telefonie powtarzała, że nie może się wydostać. Mówiła: Wszystko teraz w rękach Boga, módlcie się za mnie. On (strażak, który wyniósł z płonącego wieżowca 32-latkę - red.) jest bohaterem. Ocalił jej życie, to jasne. W przeciwnym wypadku nie mogłaby się stamtąd wydostać – relacjonowała matka ocalałej z pożaru Fadumo.

Przyczyną - niesprawna lodówka

Pożar w Grenfell Tower, budynku mieszkalnym w dzielnicy Kensington wybuchł w nocy z 13 na 14 czerwca. Nadinspektor Fiona McCormack w piątek 23 czerwca poinformowała, że to uszkodzona lodówka marki Hotpoint była bezpośrednią przyczyną tragedii. Śledczy wykluczyli możliwość podpalenia. Trwają przesłuchania osób, które udało się uratować z płonącego wieżowca. Służby analizują również setki rozmów telefonicznych, które wykonywano do straży pożarnej w chwili pojawienia się ognia w Grenfell Tower.