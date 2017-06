„Sueddeutsche Zeitung” ostro o Kaczyńskim. „Polskie władze są obrażone”

„Polskie władze są obrażone. Nabywcy uważają, że prezydent Francji Emmanuel Macron zachował się wobec nich niewłaściwie, ostrzegając ich przed traktowaniem Unii Europejskiej jak supermarketu, z którego tak po prostu można korzystać” – pisze autor. „Prawdą jest jednak, że silny człowiek Polski - Jarosław Kaczyński - nie traktuje Unii Europejskiej jak supermarketu. W supermarkecie należałoby zapłacić” – dodaje. Jak pisze dalej, Jarosław Kaczyński wraz ze swoim „bratem” Viktorem Orbanem uważają, że UE to raczej stodoła, z której można kraść konie.

Broessler zastanawia się natomiast, czy krytyka w takiej formie była teraz potrzebna i pisze, że UE opuszcza w tym momencie „padół łez” i mobilizuje się w polityce obronnej i stawia czoło w handlu Donaldowi Trumpowi. „Po co podkreślać właśnie teraz spór między wschodem a zachodem w Unii?” – pyta. Dochodzi do wniosku, że jest to konieczne, ponieważ „fundamentalny konflikt w UE nie zniknie dzięki temu, że go przemilczymy”.

Komentator zwraca uwagę, że konflikt dotyczy solidarności, ponieważ Polska, Czechy i Węgry odmawiają uczestniczenia w skromnej relokacji uchodźców. Zwraca jednak także uwagę na to, że przez dłuższy czas Niemcy także nie uważali za stosowne, aby pomógł Europejczykom z Południa. „Unia Europejska dysponuje środkami prawnymi przeciwko tym, którzy ignorują decyzje większości. We wspólnocie nie jest to żaden kryzys, lecz dzień powszedni” – ocenia.