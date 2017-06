Irlandczycy z DUP uratują premier May? Jest efekt 2-tygodniowych negocjacji

Demokratyczna Partia Unionistów (Democratic Unionist Party - DUP) to większa z dwóch partii politycznych Irlandii Północnej. W brytyjskiej Izbie Gmin z kolei jest obecnie piątą co do wielkości siłą, posiadając 10 deputowanych. Rozmowy z DUP brytyjska premier Theresa May podjęła, kiedy po przyspieszonych czerwcowych wyborach parlamentarnych okazało się, że jej ugrupowanie nie będzie w stanie stworzyć samodzielnego rządu. Gdyby nie zachłanność torysów i decyzja o rozpisaniu przedterminowych wyborów, partia ta mogłaby samodzielnie rządzić Wielką Brytanią do 2020 roku. W obecnej sytuacji nie ma ona większości, a politolodzy i media wróżą jej ciężkie czasy oraz rychłą „egzekucję” premier May.

Wielu brytyjskich komentatorów krytykuje sojusz torysów z irlandzkimi unionistami. Zarzucają partii DUP skrajnie konserwatywne poglądy i mieszanie religii do polityki. Komentator brytyjskiej i europejskiej polityki Robin Wilson nazywa DUP partią „bigotów, ksenofobów, homofobów i izolacjonistów”. – Ich pomysł na Wielką Brytanię to odejście od multikulturowego i świeckiego charakteru kraju – zwraca uwagę Wilson.

Oficjalne wyniki

Po przeliczeniu głosów we wszystkich 650 okręgach jednomandatowych, okazało się, że rządzący od 2010 roku Wielką Brytanią torysi uzyskali 318 mandatów, czyli o 13 mniej niż w poprzednich wyborach w 2015 roku. Z kolei opozycyjna Partia Pracy zdobyła ich 262, tj. o 30 więcej niż w 2015 roku. Tym samym żadne z ugrupowań nie uzyskało bezwzględnej większości 326 mandatów, co pozwoliłoby na samodzielne rządy.

Szkocka Partia Narodowa zdobyła 35 mandatów, Liberalni Demokraci - 12, Demokratyczna Partia Unionistyczna - 10, a pozostałym ugrupowaniom przypadło 13.