Będzie ekshumacja ciała Salvadora Dalego. Chodzi o pozew ws. ustalenia ojcostwa

Decyzję o ekshumacji ciała słynnego malarza surrealisty Salvadora Dalego wydał sąd w Madrycie. Stało się to po tym, jak kobieta Pilar Abel stwierdziła, że Dali to jej ojciec i domagała się ustalenia ojcostwa, składając pozew. Matka Pilar Abel, pokojówka, miała mieć związek z malarzem, a do ich spotkania miało dojść w 1955 roku.

Sąd stwierdził, że byłoby to niemożliwe bez ekshumacji, dlatego też, by przeprowadzić testy genetyczne, mogące potwierdzić wersję Abel, zdecydował, że musi się ona odbyć. „Badanie DNA ciała Dalego jest niezbędne, ponieważ nie ma możliwości pobrać próbek biologicznych z jego rzeczy, które pozwoliłyby na dokładną analizę” – brzmi oświadczenie sądu.

Salvador Dali urodził się 11 maja 1904 roku w Figueres w Katalonii (północna Hiszpania) i zmarł w 23 stycznia 1989 roku. Został pochowany w rodzinnym Figueres. Do najsłynniejszych prac Dalego należą: „Ponura zabawa” (1929), „Trwałość pamięci” (1931), „Narodziny płynnych pragnień” (1932), „Płonąca żyrafa” (1935), „Kanibalizm jesieni” oraz „Przeczucie wojny domowej” (oba 1936). Oprócz malarstwa i rzeźby Dali parał się również literaturą i kinematografią.