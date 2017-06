Rada Europejska odniosła się do listu zainicjowanego przez premier Szydło. Podpisało się pod nim 17 szefów rządów

Ambitna wizja cyfrowa dla Europy, jej społeczeństw i gospodarki – to potrzeba, którą wskazali szefowie państw i rządów w przyjętych konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej (22-23 czerwca 2017 r.). W tym kontekście podkreślono konieczność całościowego podejścia do cyfryzacji, które wiąże się z wymogiem „wdrożenia wszystkich elementów strategii jednolitego rynku cyfrowego”.

Rada Europejska podkreśla też, że wizja cyfrowa dla Europy będzie omawiana także podczas szczytu cyfrowego, który ma się odbyć w Tallinie 29 września tego roku.

„Podejście całościowe do wymiaru cyfrowego jest niezbędne, by stawić czoła wyzwaniom 4. rewolucji przemysłowej i by wykorzystać szanse, jakie ona ze sobą niesie. Wymaga to wdrożenia wszystkich elementów strategii jednolitego rynku cyfrowego. Jednocześnie powinniśmy szerzej spojrzeć na rynki, infrastrukturę, łączność, aspekty społeczne i kulturowe, w tym przepaść cyfrową, normy i standardy, treści i dane, inwestycje, bezpieczeństwo cybernetyczne, administrację elektroniczną oraz badania i rozwój. Mając na względzie sprostanie obecnym i przyszłym wyzwaniom w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, Rada Europejska z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zamierza we wrześniu dokonać przeglądu strategii bezpieczeństwa cybernetycznego i przed końcem roku zaproponować kolejne ukierunkowane działania” – brzmi komunikat RE.

List premierów

Przyjęcie stanowiska przez Radę Europejską poprzedziło przekazanie przewodniczącemu Rady Europejskiej, Donaldowi Tuskowi listu podpisanego przez premier Beatę Szydło oraz szesnastu innych szefów państw i rządów krajów UE ws. przyszłości sektora cyfrowego w UE. Wspólny list szefów państw i rządów powstał z inicjatywy Minister Cyfryzacji RP, pani Anny Streżyńskiej oraz Pełnomocnika Rządu RP ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, pana Krzysztofa Szuberta przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Sygnatariuszami listu, oprócz premier Szydło, byli premierzy: Belgii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Łotwy, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz prezydent Litwy.

Odnosząc się do treści listu, Premier Beata Szydło zaznaczyła, że „Jest to dowód naszej determinacji i gotowości do współpracy w tej sprawie. Chcemy ambitnej i szybko wprowadzanej w życie agendy cyfrowej. W pełni ukształtowany rynek cyfrowy przyniesie wzrost unijnego PKB o kwotę 415 mld euro. Jest to kluczowy dziś wymiar wspólnego rynku, filar Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju wprowadzanego przez polski rząd”.