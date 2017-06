May ujawnia zmiany dla imigrantów na Wyspach po Brexicie. „Chcemy, byście zostali”

Premier Wielkiej Brytanii oznajmiła w poniedziałek w Izbie Gmin, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej, którzy żyją na Wyspach co najmniej pięć lat, zachowają – pomimo Brexitu – takie same prawa jak obywatele brytyjscy. Uzyskają w ten sposób „status osoby osiedlonej” (ang. settled status). Oprócz tego May zapewniła, że nikt nie będzie wyrzucany z kraju, a wszystkie osoby spełniające wspomniane przez nią warunki, będą mogły dalej normalnie funkcjonować w Wielkiej Brytanii. W przypadku obywateli UE chodzi o co najmniej 3,2 miliona osób, w tym ponad milion Polaków.

Oprócz tego zgodnie z zapowiedziami May, każdy, kto pojawi się na Wyspach w okresie między 29 marca 2017 i 29 marca 2019 będzie miał prawo do pozostania w Wielkiej Brytanii i będzie mógł wspomniany „status osoby osiedlonej” uzyskać. Wraz z tym zapisem brytyjski rząd zapowiedział uproszczenie procesu ubiegania się o prawo do stałego pobytu. – Takie osoby będą traktowane tak samo, jak obywatele Wielkiej Brytanii – podkreśliła May.

– Żaden obywatel Unii Europejskiej, który przebywa w Wielkiej Brytanii zgodnie z prawem, nie będzie proszony o opuszczenie kraju, kiedy wyjdziemy ze struktur Unii Europejskiej – mówiła brytyjska premier i zaznaczyła: – Chcemy, byście zostali.

Wraz z Brexitem na obywateli UE spadną za to takie same obowiązki jak na Brytyjczyków. Już wiadomo, że takie osoby będą musiały np. podczas sprowadzania małżonka na Wyspy wykazać, że partnerzy mówią po angielsku i że będą zarabiali ponad 18,6 tys. funtów rocznie.