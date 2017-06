Niemiecki bank pożyczył firmie zięcia Trumpa 225 milionów dolarów

Dziennikarze „Washington Post” zwrócili uwagę na fakt, iż przedsiębiorstwa należące do Donalda Trumpa i jego otoczenia od wielu lat mają wspólne interesy z niemieckim Deutsche Bankiem. Tuż przed wyborami niemiecki bank miał pożyczyć mężowi córki amerykańskiego prezydenta Ivanki Trump kwotę 225 milionów dolarów. Dzięki otrzymanym środkom firma Jareda Kushnera mogła spłacić kredyty, które zaciągnęła w 2015 roku po to, aby kupić dawną siedzibę dziennika „New York Times”, która znajduje się przy Times Square. Wynajem powierzchni przyniósł firmie Kushnera zysk w wysokości blisko 74 milionów dolarów.

Doniesienia „Washington Post” mogą oznaczać problemy dla banku, który zmaga się już z agencjami regulacyjnymi z Nowego Jorku. Według instytucji, niemiecki bank pośredniczył w praniu brudnych pieniędzy z Rosji. Ponadto, na miesiąc przed wyborami prezydenckimi w USA bank próbował negocjować ugodę z agencjami federalnymi, które oskarżyły Deutsche Bank o oszustwa podczas udzielania pożyczek hipotecznych.

Wyjaśnieniem sprawy zajął się już prokurator specjalny Robert Mueller powołany w celu wyjaśnienie ewentualnej ingerencji Rosji w wybory prezydenckie w USA oraz powiązań osób z otoczenia Donalda Trumpa z władzami Rosji. Mueller weźmie z pewnością pod uwagę fakt, iż zadłużenie firm Trumpa wobec niemieckiego banku wynosi obecnie blisko 365 milionów dolarów. Przedstawiciele Partii Demokratycznej w komisji ds. usług finansowych Izby Reprezentantów (House Committee on Financial Services) w liście wystosowanym w maju do zarządu niemieckiego banku pytali, czy rosyjski rząd był poręczycielem pożyczek udzielonych Trampowi w przeszłości oraz czy pożyczki te były w jakikolwiek sposób powiązane z Rosją. Na chwilę obecną Biały Dom wydał jedynie oświadczenie, w którym zapewniono, że Jared Kushner wyłączył się ze wszystkich spraw, w których Deutsche Bank odegrał jakąkolwiek rolę.