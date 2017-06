Dymisje w CNN po nierzetelnym artykule. Trump wskazał „kłamliwe media”

W materiale opublikowanym kilka dni temu przez CNN stwierdzono, że Anthony Scaramucci, doradca ówczesnego prezydenta elekta Donalda Trumpa miał spotykać się z przedstawicielem Rosyjskiego Funduszu Inwestycji Bezpośrednich. Amerykańska stacja przeprowadziła jednak wewnętrzne śledztwo, po którym wycofano materiał. Przedstawiciel CNN poinformował, że „artykuł nie spełniał standardów dziennikarskich”. Troje dziennikarzy złożyło rezygnację.

Prezydent Trump na Twitterze odniósł się do zamieszania wokół materiału opublikowanego przez CNN. Z prywatnego konta na Twitterze w swoim stylu skomentował kwestię „nierzetelnego artykułu”.