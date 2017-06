„Płciowa neutralność” hymnu zablokowana. Konserwatyści wygrali z Justinem Trudeau

Konserwatywni senatorowie od niemal roku prowadzili kampanię na rzecz zablokowania projektu, który pozwalał na zmianę słów hymnu państwowego. Jak na razie, udało im się przełożyć głosowanie na jesień, choć los projektu wydaje się być przesądzony nawet, gdy dojdzie do ostatecznego głosowania, gdyż poza konserwatystami, pomysł krytykują również przedstawiciele liberałów.

Pomysł liberałów

Projekt ustawy zmieniającej słowa hymny w taki sposób, by były „neutralne płciowo i inkluzywne dla kobiet”, zyskał aprobatę rządu Justina Trudeau. Został on przyjęty przez izbę niższą parlamentu latem minionego roku. Liberałowie mieli nadzieje, że zmiana zostanie przyjęta przez Senat przed 1 lipca 2017 roku – świętem narodowym Kanady.

„Córki”

Całe zamieszanie wokół zmiany słów hymnu Kanady odnosi się do fragmentu "in all thy sons command". "O Kanado! Nasz domu i rodzinny kraju! Prawdziwie patriotyczna miłość rządzi wszystkimi Twoimi synami!" – brzmi oryginalny tekst. Tradycyjna wersja nie podobała się jednak Kanadyjkom, "córkom" ojczyzny. Zgodnie z zapisami ustawy, w nowej wersji pojawiać się miały słowa "in all of us command". "O Kanado! Nasz domu i rodzinny kraju! Prawdziwie patriotyczna miłość rządzi nami wszystkimi!"- miano śpiewać po zmianie, którą zablokowali senatorowie. Nad tą samą zmianą głosowano już w 2010 roku. Zdominowany przez konserwatywną większość parlament odrzucił wówczas poprawną politycznie wersję hymnu. Pieśń "O Kanado" została skomponowana przez Calixa Lavalleego, kanadyjskiego kompozytora i nauczyciela muzyki. Pierwszy raz wykonano ją 24 czerwca 1880 w czasie Narodowego Kongresu Franko-Kanadyjczyków.

W 2015 r. wybory w Kanadzie wygrała Partia Liberalna. Premierem został uwielbiany przez media Justin Trudeau. Jego rząd składa się w połowie z kobiet, są w nim także przedstawiciele mniejszości i niepełnosprawni.