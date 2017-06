Pierwsze oficjalne zdjęcie Macrona jako prezydenta. Uwagę zwraca jeden szczegół

Macron pochwalił się nim osobiście na Twitterze, gdzie trafił też film przedstawiający przygotowania prezydenta do zdjęcia, który opublikowała rzecznik Sibeth Ndiaye. Widać na nim, że polityk sam dbał o otoczenie, układając na biurku książki oraz... dwa smartfony. Media zwracają uwagę na ten nowoczesny akcent w tradycyjnych wnętrzach Pałacu Elizejskiego. Stacja LCI zauważa, że to prawdopodobnie pierwszy raz, gdy na oficjalnym zdjęciu prezydenta pojawiają się smartfony. Ma to podkreślać otwarcie młodego polityka na biznesmenów.

Emmanuel Macron pozuje na tle flag: francuskiej i unijnej w tle widać otwarte okno, przez które widać okalający pałac park. Prezydent stoi oparty o biurko, ma na sobie ciemny garnitur i granatowy krawat. Fotografia została wykonana przez Soazig de La Moissonnière, która towarzyszyła Macronowi podczas kampanii wyborczej.

BFM TV informuje, że 50 tys. kopii portretu trafi do komisariatów policji, ambasad oraz do ratuszów. Oficjalny portret Emmanuela Macrona różni się od zdjęć poprzedników, które zazwyczaj były wykonywane w bibliotece. Francois Hollande zdecydował się zapozować na zewnątrz pałacu, podobnie Jacques Chirac.