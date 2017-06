To był znak rozpoznawczy Steve'a Jobsa. Teraz trafi do sklepów - fanów odstraszyć może tylko cena

Były szef Apple Stve Jobs zostanie zapamiętany z wielu rzeczy. Jednym z nich jest nieodłączny czarny golf, w którym przez wiele lat pokazywał się publicznie. Po śmierci Jobsa klienci szturmowali sklepy odzieżowe, aby kupić czarny golf. W książce Waltera Isaacsona poświęconej szefowi Apple znajdujemy odpowiedź na pytanie, skąd u Amerykanina takie umiłowanie akurat do tej części garderoby. W 1980 roku Jons miał podczas podróży do Japonii zapytać prezesa Sony, dlaczego wszyscy pracownicy noszą jednakowe stroje. Akio Morita wyjaśnił, że po wojnie to firmy zapewniały pracownikom ubrania.

Jednakowe stroje szybko stały się wizytówką pracowników. W związku z tym, Jobs stwierdził, że taka praktyka sprawdzi się również w Apple. Ponieważ pracownicy nie przyjęli jego pomysłu z entuzjazmem, Jobs stwierdził, że on sam będzie się stosował do zasady, aby zawsze w pracy mieć jednakowy strój - dżinsy, szare buty sportowe New Balance oraz czarny golf zaprojektowany przez Issey'ego Miyake. Projektant postanowił wykorzystać popularność i modę na czarny golf i zaprojektować jego ulepszoną wersję poprzez m.in. zwężenie ramion. Golf wzorowany na tym, który nosił Steve Jobs, trafi do sprzedaży już w lipcu. Będzie można go kupić za 270 dolarów.