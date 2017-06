Córka Brzezińskiego ostro zaatakowana przez Trumpa. Pierwsza Dama staje w obronie prezydenta

Córka Zbigniewa Brzezińskiego i Joe Scarborough prowadzą program „Morning Joe” na antenie MSNBC. Donald Trump często za pośrednictwem mediów społecznościowych krytykuje część dziennikarzy i materiałów, które ukazują się w mediach w Stanach Zjednoczonych. Tym razem padło na program, którego jedną z prowadzących jest Mika Brzezinski.

„Słyszałem, że w źle ocenianym „Morning Joe” mówi się negatywnie o mnie (nie oglądam nigdy więcej)” - napisał na Twitterze Trump. W dalszej części wpisu zaatakował prowadzących. Mikę Brzezinski nazwał „szaloną” i dodał, że „jej iloraz inteligencji jest niski”. Joe Scarborough został określony przez prezydenta jako „Psycho Joe”. Na tym jednak nie koniec, bo Trump zamieścił kolejny post, w którym stwierdził, że Brzezinski i Scarborough przez trzy noce namawiali go w jego rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie, by mogli się do niego przyłączyć. „Jej rana po liftingu twarzy bardzo mocno krwawiła. Powiedziałem: nie!” - oznajmił prezydent.

Zdecydowany głos Pierwszej Damy

Głos w sprawie kontrowersyjnych wpisów zabrała żona prezydenta Trumpa, Melania. Portal fortune.com przypomina, że Pierwsza Dama zapowiadała, że w czasie prezydentury swojego męża zaangażuje się w kampanię przeciwko cyberprzemocy, jednak nie skrytykowała ostrych wpisów Donalda Trumpa na temat prowadzących program „Morning Joe”

„Jako Pierwsza Dama oświadczyłam publicznie w przeszłości, że jeśli mój mąż zostanie zaatakowany, będę uderzać 10 razy mocniej” - przekazała rzeczniczka Melanii Trump w oświadczeniu. To bardzo zdecydowane stanowisko Pierwszej Damy, biorąc pod uwagę fakt, że komentarze Donalda Trumpa skrytykowali nawet przedstawiciele Republikanów. „Proszę po prostu się zatrzymać. To nie jest normalne. To poniżej godności tego urzędu” - stwierdził na Twitterze Ben Sasse, członek Partii Republikańskiej.