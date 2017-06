Polski film o uchodźcach powalczy o główną nagrodę na festiwalu w Karlowych Warach

Festiwal filmowy w Karlowych Warach to jedna z najbardziej prestiżowych imprez filmowych na świecie. Podczas tegorocznego konkursu głównego zostanie zaprezentowany film autorstwa Joanny i Krzysztofa Krauzów „Ptaki śpiewają w Kigali” . Jest to ostatni wspólny film, który Joanna Kos-Krauze dokończyła już po śmierci swojego męża. „Ptaki śpiewają w Kigali” to próba odpowiedzi na pytanie, jak żyć po doświadczeniu ludobójstwa. Akcja rozpoczyna się w 1994 roku w przeddzień tragicznych zdarzeń z Rwandy. Polska ornitolog jedzie do Afryki, aby zbadać populację sępów. W trakcie swojego pobytu w Rwandzie m.in. ratuje życie młodej Rwandyjce, która jest córką jej współpracownika. Kobieta postanawia pomóc dziewczynie i zabrać ją do Polski. W dalszej części filmu widzowie mogą śledzić historię młodej Afrykanki oraz innych uchodźców z Rwandy. W rolę ornitolożki wcieliła się Jowita Budnik. W filmie zagrał również Andrzej Chyra.

Nie jest to jedyny polski akcent na czeskim festiwalu. W sekcji konkursowej znalazł się także film „Listopad” . Jest to polsko-estońsko-holenderska koprodukcja, za którą z polskiej strony odpowiada Łukasz Dzięcioł z Opus Film. Firmy, która była odpowiedzialna za produkcję Idy.