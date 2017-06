Atak kwasem w centrum miasta. „Gdybyśmy nie byli muzułmanami o sprawie mówiłby cały kraj”

37-letni Jameel Muhktar był przez dwa dni w śpiączce po tym, jak on oraz jego kuzynka Resham Khan zostali zaatakowani w centrum Londynu. – Szliśmy spokojne ulicą, moja kuzynka obchodziła tego dnia 21 urodziny. Dopiero co wróciła z Cypru, za kilka dni miała zacząć nową pracę. Nagle zatrzymał się koło nas samochód, kierowca otworzył okno i oblał nas żrącą substancją. Nie wiedziałem co się dzieje, ale czułem, że moja twarz płonie, a ubrania dosłownie się na mnie topią. Ten ból był rozdzierający, krzyczałem jak dziecko – relacjonował muzułmanin w rozmowie z Channel 4 News.

Z okolicznych domów wybiegli na pomoc ich mieszkańcy, którzy polewali ofiary wodą, próbując zmyć żrący kwas. Na miejsce zdarzenia przyjechała także karetka pogotowia, która przetransportowała poszkodowanych do pobliskiego szpitala. Mężczyzna przyznał, że nie wie, dlaczego sprawa nie została nagłośniona przez media, ponieważ tego typu incydent powinien być traktowany jako atak terrorystyczny. – Gdybyśmy byli biali i gdybyśmy nie byli muzułmanami o sprawie pisałyby wszystkie brytyjskie media, mówiłby o tym cały kraj. Atakiem na muzułmanów nie przejmuje się nikt. Moja kuzynka jest w bardzo ciężkim stanie, jej twarz wygląda fatalnie – mówił mężczyzna. Jameel Muhktar stwierdził również, że tego typu zdarzenia świadczą o tym, że zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie zaczyna się szerzyć islamofobia. – Nie wiem, czy ludzie chcą w ten sposób dokonać odwetu za zamachy, ale wiem jedno. Jestem niewinny, nic nikomu nie zrobiłem, więc dlaczego mam odpowiadać za grzechy innych? – zasanawiał się 37-latek.