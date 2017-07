Pół roku więzienia za... uderzenie muzułmanki bekonem

Alex Chivers, obywatel Zjednoczonego Królestwa, trafił do więzienia za to, że zaatakował muzułmankę… bekonem. Sąd uznał to za przestępstwo popełnione z nienawiści.

36-letni Brytyjczyk usłyszał 29 czerwca wyrok 6 miesięcy więzienia za napaść oraz zakłócenie porządku publicznego. Mężczyzna przyznał się do dokonania ataku motywowanego religijnie i rasowo. Zdarzenie, które było podstawą wydania wyroku skazującego, miało miejsc 8 czerwca w północnym Londynie. Alex Chivers podszedł do dwóch muzułmanek, wygłosił islamofobiczne hasła i uderzył nastoletnią dziewczynę kawałkiem bekonu. – Zasłużyłaś na to – miał, zgodnie z relacją świadków, krzyczeć napastnik. – Ofiara spędzała dzień z matką, gdy Chivers ją obraził, a następnie uderzył czymś, co, jak wiedział, spowoduje, że poczuje się obrażona – powiedział detektyw James Payne, który zajmował się sprawą. Wykorzystanie bekonu do napaści może wydawać się szokujące oraz nieszkodliwe, jednak ze względu na nakazy religijne muzułmanie nie spożywają wieprzowiny, gdyż świnie uważane są za zwierzęta nieczyste. Do zdarzenia doszło pięć dni po ataku muzułmańskich ekstremistów na London Bridge oraz Borough Market. Jak przyznała brytyjska policja, po tegorocznej serii ataków terrorystycznych w Zjednoczonym Królestwie, znacząco wzrosła liczba przestępstw motywowanych nienawiścią.