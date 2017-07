Zamieszki w Calais. Imigranci starli się między sobą, w ruch poszły kije i kamienie

Do starć w Calais doszło między około setką afrykańskich imigrantów. Walki wybuchły między zwaśnionymi ze sobą Erytrejczykami i Etiopczykami. Obcokrajowcy walczyli ze sobą przy użyciu kamieni i kijów. Po tym jak do akcji wkroczyły oddziały prewencyjne francuskiej policji, w związku z walkami funkcjonariusze aresztowali 10 osób. Sytuację udało się opanować w sobotę wczesnym popołudniem.

Etienne Desplanques z francuskiej policji poinformował, że po starciach rannych jest co najmniej 16 imigrantów. – 16 jest hospitalizowanych, z czego piętnastu odniosło niewielkie obrażenia, a jeden z nich został ciężej ranny w głowę – mówił Desplanques.

Portowe miasto Calais w północnej Francji pomimo zlikwidowania w nim obozu dla uchodźców nazywanego „dżunglą”, wciąż pozostaje miejscem, gdzie gromadzi się wielu imigrantów z Afryki. Większość z nich próbuje z Calais przedostać się przez kanał La Manche i dotrzeć do Wielkiej Brytanii. W tej chwili według „The Sun” w tej części Calais, w której doszło do starć, przebywa od 400 do 600 imigrantów.