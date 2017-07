15-latka zgwałcona podczas koncertu. Festiwal odwołano

Festiwal Bravalla odbywał się rokrocznie od 2013 roku w miejscowości Norrköping we wschodniej części Szwecji. Jak co roku, na trzydniowej imprezie, na kilku scenach pojawiły się gwiazdy światowego formatu, w tym roku m.in. Rammstein, Biffy Clyro czy Tenacious D. W poprzednich edycjach, na zrzeszającym zawsze ponad 50 tys. gości festiwalu, występowali też Kanye West, Robbie Williams czy Iron Maiden.

Mimo sporej popularności festiwal nie odbędzie się w 2018 roku, a wszystko przez to, co wydarzyło się podczas tegorocznej edycji, która trwała od 30 czerwca do 2 lipca. W piątek, 30 czerwca, na samym początku festiwalu, policja otrzymała zgłoszenie o gwałcie na 15-letniej dziewczynie, do którego doszło podczas koncertu. Policja wciąż nie znalazła sprawcy.

Podczas tegorocznej imprezy, oprócz gwałtu, policja odnotowała 23 przypadki przemocy na tle seksualnym – w poprzednich latach również zdarzały się takie incydenty. Dlatego też Folkert Koopmans, pomysłodawca i organizator festiwalu Bravalla stwierdził, że „ma dość”, a kolejna edycja się nie odbędzie. Głos w sprawie zabrał także premier Szwecji Stefan Loefven, który powiedział, że martwi go cała ta sytuacja i że przestępstwom na tle seksualnym „trzeba położyć kres”.