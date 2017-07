Dramatyczna walka rodziców o życie ich syna. Sąd podjął decyzję o eutanazji

Charlie Gard choruje na niezwykle rzadką chorobę mitochondrialną, która powoduje zanik mięśni oraz uszkodzenie mózgu. Ponadto, chłopiec nie słyszy, nie może się ruszać, a także ma problemy z przełykaniem. Do tej pory lekarze zdiagnozowali jedynie 16 tego typu przypadków na całym świecie. Rodzice dziecka, Connie Yates oraz Chris Gard zbierali za pomocą protalu crowdfundingowego fundusze na przeprowadzenie eksperymentalnej terapii w Stanach Zjednoczonych.

W ciągu zaledwie kilkunastu dni udało im się zgromadzić blisko 1,3 miliona funtów. Specjaliści z brytyjskiego szpitala Freat Ormond Street, gdzie obecnie przebywa Charlie Gard twierdzą jednak, że stan dziecka jest na tyle poważny, że żadna terapia nie jest w stanie mu pomóc. Lekarze podkreślili, że stan chłopca jest coraz gorszy, dlatego rodzice powinni wyrazić zgodę na odłączenie go od aparatury medycznej, a co za tym idzie, wyrażenie zgody na godną śmierć. Do stanowiska lekarzy przychylił się sąd oraz Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Charlie Gard miał zostać odłączony od medycznej aparatury 30 czerwca. Z decyzją sądu nie zgadzają się rodzice, którzy próbują walczyć o jego życie. Z uwagi na ich prośby, władze szpitala postanowiły dać im jeszcze kilka dni na pożegnanie z synkiem. Szpital nie wyraził jednak zgody na to, aby dziecko zmarło w domu, w otoczeniu bliskich i rodziny.