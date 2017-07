Katar ma dodatkowych 48 godzin na spełnienie żądań sąsiadów

Pierwotny termin spełnienia 13 żądań, wśród których znalazło się m.in. zawieszenie działalności telewizji Al Jazeera, upłynął w niedzielę. Spodziewane jest, że w poniedziałek Katar przygotuje na nie specjalną odpowiedź. Kraj odrzuca oskarżenia o sponsorowanie terroryzmu, a naciski ze strony sąsiadów określa mianem „złamania prawa międzynarodowego”. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt i Bahrajnu oczekują odpowiedzi we wtorek wieczorem lub w środę rano.

Minister spraw zagranicznych Kataru w poniedziałek uda się do Kuwejtu, by dostarczyć oficjalną odpowiedź na list emira Kuwejtu, który jest głównym mediatorem w trakcie kryzysu w Zatoce Arabskiej. Prawdopodobnie nie należy się jednak spodziewać, że Katar ulegnie szantażowi, bowiem w opublikowanym kilka godzin wcześniej oświadczeniu prawnicy reprezentujący kraj potępili taktykę stosowaną przez sąsiadów i zaapelowali do opinii międzynarodowej o podobne postępowanie.

Izolacja Kataru trwa od czerwca, a sąsiednie państwa oskarżają Dohę o wspieranie terroryzmu. „Katar daje przyzwolenie na działalność wielu ugrupowaniom terrorystycznym i sektom, które destabilizują sytuację w regionie, takim jak: Bractwo Muzułmańskie, Państwo Islamskie i Al-Kaida, poza tym promuje przesłanie, które te grupy szerzą za pomocą swoich kanałów medialnych” – wyjaśnia oświadczenie cytowane przez państwową saudyjską agencją SPA.