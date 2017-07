Zamachowiec przebrany za kobietę wysadził się w obozie dla uchodźców. 14 osób nie żyje

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałek 3 lipca w jednym z obozów dla uchodźców położonym we wschodniej części prowincji Anbar. Zamachowiec samobójca, który przebrał się za kobietę, wysadził się tuż przy wejściu do obozu. Mężczyzna miał w pełni zakrytą twarz nikabem, zasłonił również ręce, co sprawiło, że posiadane przez niego materiały wybuchowe były niewidoczne. W wyniku przeprowadzonego przez niego ataku terrorystycznego zginęło 14 osób, a 20 kolejnych zostało rannych. Wśród ofiar jest oficer policji, który gdy tylko zorientował się, że za chwilę może dojść do zamachu, próbował ująć napastnika, a tym samym zminimalizować liczbę ofiar. Zanim funkcjonariusz zdążył interweniować, mężczyzna wysadził się.

Taha bdul-Ghani z lokalnej policji podkreśliła, że na chwilę obecną nie wiadomo, kto był odpowiedzialny za przeprowadzenie zamachu. Tożsamość zamachowca-samobójcy także pozostaje nieznana. Władze Iraku podejrzewają, że atak w obozie dla uchodźców mógł być odpowiedzią ze strony dżihadystów z tzw. Państwa Islamskiego, którzy w wyniku ofensywy irackiej armii ponieśli ogromne straty w Mosulu. Przedstawiciele irackich służb podkreślają, że w ciągu kilku ostatnich dni w Iraku doszło do czterech ataków terrorystycznych.