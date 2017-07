Bohaterska walka wręcz komandosów z bojówkami IS. Jeden z terrorystów utopiony w kałuży

„Daily Star” informuje, że w 1 lipca w pobliżu Mosulu w północnym Iraku około 50 bojowników IS otoczyło brytyjskich komandosów z oddziału SAS. Członkowie Państwa Islamskiego zrobili zasadzkę na żołnierzy, którzy wycofywali się z misji zwiadowczej. Członkom SAS udało się zabić kilkunastu napastników, ale szybko skończyła im się amunicja. Jedno ze źródeł, na które powołuje się „Daily Star” informuje, że jednostka SAS została uwięziona w małym korycie rzeki. Żołnierze zrobili szybki przegląd amunicji i stwierdzili, że mają jeszcze szansę na 10 strzałów. Wiedzieli, że jeśli zostaną schwytani, będą torturowani, a następnie ścięci.

Komandosi nie mieli nic do stracenia, więc zdecydowali się na walkę wręcz z przeciwnikami. Według „Daily Star”, jeden z członków SAS utopił jednego z terrorystów w małej kałuży. „Zanurzył jego twarz w błocie i trzymał go aż do momentu, kiedy przestał się ruszać” – czytamy. Inny z dżihadystów zginął od ciosu wymierzonego kamieniem. Starcie, łącznie z wcześniejszą wymianą ognia trwało około 4 godzin. Zginęło 32 członków IS. Z Oddziału SAS wszyscy przeżyli, ale kilku żołnierzy zostało poważnie rannych.