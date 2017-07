Wypadek autokaru w Niemczech. Co najmniej 18 zabitych. Wydobyto 11 ciał

Do wypadku doszło w poniedziałek 3 lipca w godzinach porannych na autostradzie A9 w Bawarii. Autokar, który wiózł turystów w wieku od 41 do 81 lat z Saksonii do Włoch, na wysokości pomiędzy Gefrees i Stammbach w Bawarii najechał na stojącą w korku ciężarówkę i stanął w płomieniach. Na miejsce wypadku została wezwana straż pożarna, jednak mimo szybkiej akcji gaśniczej, pojazd wiozący wycieczkę doszczętnie spłonął. Szef niemieckiego ministerstwa spraw wewnętrznych zwracał uwagę, że lepsze zachowanie kierowców w korku mogło pomóc na szybszą akcję ratowników. Zwalniający kierowcy oglądali miejsce wypadku, blokując ruch na całej szerokości pasa, tworząc gigantyczny korek.

Z informacji niemieckiej policji wynika, że autokarem podróżowało 48 osób. Z płonącego pojazdu wyciągnięto 29 rannych turystów i jednego kierowcę. Pozostałych 18 uznano wstępnie za zaginione, jednak wszyscy spodziewali się oczywistego finału. We wraku ogarnianym przez płomienie nikt nie mógł przeżyć. Pomimo wydobycia zaledwie 11 ciał, po kilku godzinach akcji gaśniczej wszystkich 18 uznano za zmarłych. – Istnieje ciągle jeszcze iskierka nadziei, że któryś z pasażerów mógł w szoku uciec z płonącego pojazdu i błąka się po lesie„, jednak szanse na to maleją” – mówił w telewizji rzecznik niemieckiej policji Juergen Stadler. Kierowca biorącej udział w zdarzeniu ciężarówki dostawczej przeżył.