Macron zapowiedział zniesienie stanu wyjątkowego. „Swobody są warunkiem silnej demokracji”

Stan wyjątkowy we Francji wprowadzono po serii krwawych zamachów terrorystycznych jesienią 2015 roku. Przy poparciu parlamentu ogłosił go poprzedni prezydent kraju Francois Hollande. Emmanuel Macron uważa jednak, że dość już ograniczania praw Francuzów. Podkreślał, że to właśnie swobody są podstawą istnienia silnej demokracji. – Przywrócę swobody Francuzów, znosząc jesienią stan wyjątkowy – zapowiedział. Jednocześnie prezydent Francji podkreślił, że nie oznacza to zaprzestania walki z terroryzmem. Zapewniał, że krajowe służby będą pracować „bez litości”, aby zapobiec zamachom we Francji.

Podczas poniedziałkowego wystąpienia prezydenta w Wersalu przed Kongresem, francuscy parlamentarzyści usłyszeli także pomysł, który wielu z nim nie przypadnie do gustu. Macron zapowiedział zmniejszenie ich liczby aż o jedną trzecią. – Mniej liczny parlament, ale wzmocniony środkami, to parlament, gdzie praca przebiega płynniej. To parlament, który pracuje lepiej – zapewnił. W tym momencie Zgromadzenie Narodowe liczy aż 577 deputowanych, a Senat 348 senatorów. Macron zapowiedział, że od tej pory będzie występował przed Kongresem co roku. Jego poprzednicy raczej stronili od tej formy kontaktu z parlamentem.