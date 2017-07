Na festiwalu doszło do gwałtów. Padła deklaracja: Będzie impreza bez mężczyzn

W ubiegły weekend w w miejscowości Norrköping we wschodniej części Szwecji, jak co roku, odbył się festiwal Bravalla. Zdecydowano, że nie będzie kolejnej edycji imprezy, a wszystko przez to, co wydarzyło się podczas tegorocznej edycji, która trwała od 30 czerwca do 2 lipca. W piątek, 30 czerwca, na samym początku festiwalu, policja otrzymała zgłoszenie o gwałcie na 15-letniej dziewczynie, pojawiają się też doniesienia o innych tego typu incydentów. Oprócz tego policja odnotowała 23 przypadki przemocy na tle seksualnym – w poprzednich latach również dochodziło do takich zdarzeń.

Emma Knyckare, szwedzka komik, tuż po tych wydarzeniach napisała na Twitterze: „Co myślicie o tym, by zorganizować fajny festiwal, gdzie mile widziani będą >>nie-mężczyźni”. Organizowalibyśmy go do momentu, aż WSZYSCY mężczyźni nauczą się właściwego zachowania„.

Choć wpis Knyckare był skierowany ku temu, by wywołać dyskusję w internecie, to, co napisała komik spotkało się z takim odzewem, że najprawdopodobniej... do takiego „wolnego od mężczyzn” festiwalu dojdzie. Knyckare, tym razem na Instagramie, obwieściła, że „pierwszy, szwedzki, wolny od mężczyzn festiwal rockowy odbędzie się następnego lata”.