Macron jak James Bond. To zdjęcie podbija internet

Macron we wtorek został przewieziony na okręt podwodny „Le Terrible”. Wszystko odbyło się w ramach wizyty prezydenta Francji w Breście. Największe miasto Dolnej Bretanii, położone w północno-zachodniej Francji jest główną bazą francuskiej marynarki wojennej na atlantyckim wybrzeżu. Macron wsiadł do śmigłowca po oficjalnej uroczystości powitalnej i udał się do miejsca, które jest oddalone około 300 kilometrów od brzegu. Prezydent został spuszczony na linie w specjalnej uprzęży na pokład okrętu, a całą operację udało się uwiecznić na fotografii, która stała się hitem w sieci. Zdjęcie udostępniono ponad 3 tys. razy m.in. na profilu Macrona na Twitterze. Kilka dodatkowych fotografii opublikowano na Instagramie prezydenta.

BBC informuje, że kiedy okręt zanurzył się, przeprowadzono symulowane odpalenie rakiet balistycznych. Prezydent mógł na żywo zobaczyć, jak przebiegałyby wszystkie czynności, gdyby rzeczywiście z jego strony padł rozkaz o odpaleniu rakiet. Macron we wtorek podkreślał, że rakiety balistyczne na podwodnych okrętach atomowych, to „podstawa odstraszania strategicznego”.