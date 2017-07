Nie żyje bliski współpracownik Jana Pawła II. Joaquin Navarro-Valls miał 80 lat

Manuel Sanchez, rzecznik Opus Dei w Rzymie poinformował, że w środę 5 lipca po długiej chorobie w wieku 80 lat zmarł były rzecznik Watykanu i wieloletni współpracownik Jana Pawła II Joaquin Navarro-Valls. Navarro-Valls był jednym z najbliższych współpracowników polskiego papieża. Towarzyszył Ojcu Świętemu podczas większości spośród jego 104 wyjazdów międzynarodowych. To właśnie on prowadził delikatne misje dyplomatyczne, takie jak pomoc w przygotowaniu historycznej pielgrzymki papieża na Kubę.

Znany ze swojej chłodności i powściągliwości, Navarro-Valls prawie się rozpłakał, gdy Jan Paweł umierał w kwietniu 2005 roku. – Starałem się zachować emocje dla siebie i trzymać nerwy na wodzy, ale kiedy jeden z niemieckich reporterów zapytał, w jaki sposób przeżywam przechodzenie papieża, nie mogłem się kontrolować – tłumaczył.

Navarro-Valls, który mówił w czterech językach, był zagranicznym korespondentem hiszpańskiej gazety ABC, kiedy Jan Paweł II zaoferował mu pracę jako dyrektor biura prasowego Watykanu. Był pierwszym dziennikarzem zajmującym stanowisko. Był pierwszą osobą świecką, nie-Włochem stojącym na czele biura prasowego Stolicy Apostolskiej, po Luciano Casimirrim, ks. Angelo Fausto Vallaincem, prof. Federico Alessandrinim i ks. Romeo Pancirolim. Uczestniczył w międzynarodowych konferencjach ONZ, jako przedstawiciel Watykanu: w Kairze (1994), Kopenhadze (1995), Pekinie (1995) i Stambule (1996). Navarro-Valls został uznany za reformatora watykańskiego biura prasowego. To właśnie on był odpowiedzialny za wprowadzanie technologii komputerowych, to on promował korzystanie z wielu języków w włoskiej centrali prasowej i dał dziennikarzom lepszy dostęp do Ojca Świętego.

Był także świeckim członkiem konserwatystycznego ruchu katolickiego Opus Dei. Po śmierci Jana Pawła II (2005) kontynuował do 11 lipca 2006 pracę na stanowisku szefa watykańskiego biura prasowego przy osobie nowego papieża Benedykta XVI.