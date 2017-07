4 dzieci i ich ojciec zamordowani we własnym domu. „To okropna zbrodnia”

Jak poinformowała policja z Gwinnett County, wezwanie do domu w Loganville nastąpiło krótko przed 5 nad ranem. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze znaleźli zwłoki czworga dzieci i mężczyzny z ranami kłutymi. Jedyne pozostałe przy życiu dziecko zostało zabrane do szpitala z poważnymi obrażeniami. Śledczy na razie nie ujawniają tożsamości ofiar, wiadomo jednak, że wszystkie dzieci miały poniżej 10 lat. – To okropna zbrodnia –komentował w rozmowie z mediami Michele Pihera z lokalnej policji. –Takie rzeczy nie zdarzały się nigdy w naszej społeczności – mówił.

Policjanci zatrzymali matkę dzieci, a zarazem żonę zamordowanego mężczyzny, która podejrzewana jest o popełnienie zbrodni. Nie wiadomo na razie, jakie były motywy jej działania. Osoby mieszkające w pobliżu miejsca tragedii w rozmowie z WSB-TV twierdziły, że kobieta mogła spędzić ze zwłokami nawet 24 godziny. Rodzina przyprowadziła się do Loganville miesiąc wcześniej i nie zdążyła jeszcze nawiązać bliższych relacji z mieszkańcami okolicznych domów. Z ich informacji wynika, że niedługo przed tym, jak rozegrała się tragedia, zmarł ojciec kobiety podejrzewanej o zamordowanie najbliższych.